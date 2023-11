Nr. 2085

Gestern Morgen ereignete sich in Wilhelmstadt ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll gegen 8 Uhr eine 48-Jährige mit ihrem Auto den Kreuzungsbereich der Wilhelmstraße/Heerstraße von der Pfälzischen Straße befahren haben. An der Kreuzung stieß sie dann mit dem von rechts kommenden Wagen eines 37-Jährigen zusammen, der die Heerstraße in Richtung Magistratsweg befuhr. Die Ampelanlage soll zu diesem Zeitpunkt für die 48-Jährige auf Rot gestanden haben. Durch die Kollision geriet der Wagen des 37-Jährigen ins Schleudern und kippte zur Seite. Die 14 und 15 Jahre alten Beifahrerinnen der 48-Jährigen wurden leicht verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 37-Jährigen mit Verletzungen im Rumpfbereich in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Der Kreuzungsbereich wurde wegen der Unfallaufnahme gesperrt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).