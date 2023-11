Nr. 2084

Bei einem Verkehrsunfall wurden gestern Abend in Wannsee zwei Fahrradfahrer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein 50-jähriger Radfahrer gegen 18 Uhr den Radweg der Wannseebrücke in Richtung Potsdamer Chaussee. Auf dem Radweg kam ihm ein 63-jähriger Radfahrer entgegen. Es kam zur Kollision zwischen den Radfahrern. Beide stürzten und zogen sich Kopfverletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten beide in ein Krankenhaus, wo der 63-Jährige stationär aufgenommen wurde. Der 50-Jährige wurde nach ambulanter Behandlung entlassen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.