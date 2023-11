Einbrecher-Duo flüchtet vor der Polizei

Nr. 2082

Gestern Nachmittag brachen zwei mutmaßliche Tatverdächtige in Friedrichshain in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Nach den bisherigen Ermittlungen hielten sich die zwei Verdächtigen gegen 17.20 Uhr auf einem Grundstück eines Mehrfamilienhauses in Alt-Stralau auf. Einsatzkräfte stellten kurze Zeit später einen Wohnungseinbruch im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses fest. Die beiden mutmaßlichen Täter flüchteten vor der Polizei. Zur Absuche im Nahbereich wurden Polizeidiensthunde, die Wasserschutzpolizei und der Polizeihubschrauber eingesetzt.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurden zwei weitere Wohnungseinbrüche im näheren Umfeld festgestellt. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.