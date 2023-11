Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2081

Gestern Vormittag wurde ein Motorradfahrer in Marzahn bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr eine 28-jährige Autofahrerin gegen 11.45 Uhr die Bitterfelder Straße in Richtung Boxberger Straße. An der Kreuzung wechselte sie den Fahrstreifen nach rechts und übersah dabei den 64-jährigen Motorradfahrer, der auf diesem fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer stürzte und Verletzungen im Beckenbereich sowie am linken Arm erlitt. Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen übernahm das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).