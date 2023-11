80-jährige Seniorin vor der Haustür beraubt

Nr. 2079

Gestern Abend wurde im Ortsteil Gesundbrunnen eine Seniorin bei einem Raub verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die 80-jährige Frau gegen 18.30 Uhr in der Stralsunder Straße vor ihrer Hauseingangstür von einem Unbekannten von hinten gestoßen, so dass sie zu Boden ging. Der Tatverdächtige entriss ihr gewaltsam die Handtasche und flüchtete über die Brunnenstraße in Richtung Bernauer Straße. Die Seniorin begab sich anschließend selbstständig in eine ambulante Behandlung. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).