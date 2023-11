Geld erpresst – drei mutmaßliche Räuber und eine Räuberin gesucht

Nr. 2080

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) um Mithilfe bei der Suche nach drei jungen Männern und einer jungen Frau, die einen zum Tatzeitpunkt 17-Jährigen unter Androhung von Gewalt aufforderten, ihnen Geld zu übergeben. Die Tat ereignete sich am Mittwoch, 18. Januar 2023 gegen 21.10 Uhr auf dem Zwischendeck des U-Bahnhofs Wilmersdorfer Straße. Da der Jugendliche kein Bargeld dabeihatte, zwangen sie ihn, an einem Geldautomaten auf dem Zwischendeck Geld abzuheben. Aufgrund der Drohungen hob er Geld ab und übergab es der Gruppe. Anschließend flüchtete das Quartett mit der Beute und entkam. Der 17-Jährige wurde nicht verletzt.

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der vier gesuchten Personen machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den gesuchten Personen geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75 in Spandau unter der Rufnummer (030) 4664-273315 (während der Bürodienstzeiten), unter der Rufnummer (030) 4664-271100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail unter dir2k33@polizei.berlin.de oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.