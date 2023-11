Mutmaßlicher Raser bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2077

Im Hansaviertel kam es in der vergangenen Nacht zu einem Verkehrsunfall, bei dem der mutmaßliche Verursacher verletzt wurde. Der 24-Jährige war gegen 22.50 Uhr auf der Bachstraße in Richtung Lessingstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich Lessingstraße/Altonaer Straße stieß er an ein dort verkehrsbedingt wartendes Auto und verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend kollidierte er mit zwei Verkehrszeichen und drei am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos und kam schließlich quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der 24-Jährige zog sich eine Kopfverletzung und ein Schleudertrauma zu und wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. An allen beteiligten Fahrzeugen und an den Verkehrszeichen entstand Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer nicht alkoholisiert, allerdings soll er laut Zeugenaussagen deutlich zu schnell gefahren sein. Sein Auto wurde zwecks Beweissicherung, insbesondere zur Auswertung der Fahrgeschwindigkeit, beschlagnahmt. Auch den Führerschein des jungen Mannes beschlagnahmten die Einsatzkräfte, wogegen er ausdrücklich Widerspruch einlegte. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).