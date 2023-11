Mutmaßliche Taschendiebe erwischt

Nr. 2074

Polizeieinsatzkräfte nahmen gestern Abend in Charlottenburg zwei Männer fest, die zuvor Geld aus Jackentaschen entwendet hatten. Zunächst beobachteten die Einsatzkräfte gegen 19.45 Uhr, wie in einem Restaurant am Kurfürstendamm zwei Männer ein Portemonnaie aus einer über den Stuhl gehängten Jacke eines Mannes nahmen. Daraus entwendeten sie das Geld und steckten das nun leere Portemonnaie zurück in die Jackentasche des Mannes. Dieser bekam davon nichts mit. Anschließend entfernte sich das Duo und begab sich in ein weiteres Restaurant in der Nähe. Die Einsatzkräfte sprachen den Bestohlenen daraufhin an und dieser teilte mit, dass tatsächlich mehrere hundert Euro aus seinem Portemonnaie fehlten. In der Zwischenzeit sorgten weitere Einsatzkräfte dafür, dass die mutmaßlichen Taschendiebe aus dem anderen Restaurant nicht flüchten konnten. Nachdem nun feststand, dass Geld entwendet worden war, nahmen die Einsatzkräfte die beiden Männer im Alter von 51 und 42 Jahren fest. Dabei warf der 42-Jährige eine Geldbörse auf den Boden. Dieses konnte einem neben den Festgenommenen sitzenden Mann zugeordnet und ihm zurückgegeben werden. Außerdem fanden die Polizeieinsatzkräfte bei dem Duo auch das mutmaßlich im vorigen Restaurant entwendete Geld sowie weiteres Geld und beschlagnahmten es. Die beiden Festgenommenen wurden einem Fachkommissariat beim Landeskriminalamt überstellt, welches die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.