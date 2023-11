Nachbarn mit Messer verletzt

Nr. 2071

Ein Streit unter Nachbarn endete gestern Nachmittag in Tegel für einen Mann im Krankenhaus. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen sollen sich gegen 16.35 Uhr zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Bottroper Weg im Hausflur aus noch nicht bekannten Gründen gestritten haben. Dabei soll ein 39-jähriger Mann seinen 47 Jahre alten Nachbarn mit mehreren Messerstichen verletzt haben. Anschließend sollen die beiden Männer in ihre Wohnungen zurückgegangen sein. Der Verletzte alarmierte von dort die Polizei. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den 47-Jährigen mit Verletzungen am Arm und am Rumpf in ein Krankenhaus, wo dieser stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll für den Verletzten nicht bestanden haben. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde der Tatverdächtige durch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos in seiner Wohnung festgenommen und einem Polizeigewahrsam zugeführt. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme konnte er dieses anschließend wieder verlassen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übernommen.