Alkoholisierter Autofahrer fährt gegen einen Baum

Nr. 2068

In der vergangenen Nacht fuhr in Rudow ein alkoholisierter Autofahrer gegen einen Baum. Nach bisherigen Erkenntnissen steuerte der 32-Jährige gegen 1.45 Uhr seinen Wagen die Schönefelder Straße in Richtung Ursulinenstraße, als er dort nach links von der Fahrbahn abkam, in den Grünstreifen fuhr und gegen einen Baum prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Autofahrer im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte der Feuerwehr befreit werden. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Rettungskräfte brachten den Mann im Anschluss zur stationären Behandlung einer Oberschenkelhalsfraktur in ein Krankenhaus, wo ihm auch Blut entnommen wurde. Der ebenfalls im Auto befindliche Hund blieb unverletzt und wurde der Ehefrau des Autofahrers übergeben. Der Mann besitzt keinen Führerschein und muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die Ermittlungen übernommen.