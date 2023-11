Einbruch in Backshop – Wer kennt diesen Mann

Nr. 2069

Mit der Veröffentlichung mehrerer Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen. Dem Unbekannten wird vorgeworfen am Sonntag, den 2. Juli 2023, gegen 5.30 Uhr in einen Backshop „Back Lounge“ in der Hermann-Blankenstein-Straße 38, 10249 Berlin-Prenzlauer Berg, gewaltsam eingedrungen zu sein. Er durchsuchte die Räume, öffnete die Kasse gewaltsam und entwendete eine größere Summe Bargeld sowie Lebensmittel. Am Tatort ließ er einen teilweise grün lackierten Tretroller zurück.

männlich

schlank

schwarze, kurze Haare

Bart