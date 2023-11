Fußgängerin und Fußgänger angefahren und verletzt

Nr. 2067

Gestern Abend kam es in Westend zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin und ein Fußgänger verletzt wurden. Gegen 18.45 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Wagen die Heerstraße in Richtung Mohrunger Allee. Nach bisherigen Zeugenaussagen und Erkenntnissen überquerten an dieser Kreuzung eine 54-Jährige und ein 57-Jähriger die Fahrbahn an der Fußgängerampel bei rotem Licht. Der Autofahrer kollidierte mit beiden, welche dadurch stürzten und Verletzungen an Kopf und Rumpf erlitten. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).