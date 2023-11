Nr. 2063

In Westend wurde eine Frau gestern Nachmittag rassistisch beleidigt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sie mit einem Unbekannten gegen 15.40 Uhr in einer Bahn der Linie U2 in Richtung Ruhleben in Streit geraten sein, als er sein Fahrrad habe abstellen wollen. Dabei soll er die 29-jährige Frau rassistisch beleidigt haben. Im weiteren Verlauf soll die 29-Jährige versucht haben den Mann zu filmen, woraufhin er ihr gegen die Hand geschlagen haben soll. Die Frau wurde dabei nicht verletzt. Später sollen beide an der Station Ruhleben ausgestiegen und in unterschiedliche Richtungen gegangen sein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Mann nicht mehr am Ort. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes übernommen.