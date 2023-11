Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2061

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto wurde eine Radfahrerin in Charlottenburg gestern Nachmittag verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die 64-Jährige kurz nach 14 Uhr mit ihrem Fahrrad den Radfahrschutzstreifen der Wintersteinstraße in Richtung Sömmeringstraße befahren haben. An einer Grundstückszufahrt kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 40-jährigen Fahrzeugführerin, die über die Grundstücksausfahrt auf die Fahrbahn fuhr. In Folge der Kollision stürzte die Radfahrerin und zog sich hierbei Kopf- und Rumpfverletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus, wo sie stationär verbleibt. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.