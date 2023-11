Notoperation nach Messerstich

Nr. 2060

Bei einer Auseinandersetzung gestern Abend in Mitte erlitt ein Mann eine Stichverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich der 18-Jährige und dessen ebenfalls 18-jähriger Begleiter kurz nach 20 Uhr auf einer Grünfläche an der Panoramastraße, als vier weitere Männer hinzukamen. Kurze Zeit später schlugen und traten die vier Hinzugekommenen auf den später verletzten 18-Jährigen ein. Einer des Quartetts soll dann ein Messer hervorgeholt und damit auf den Angegriffenen eingestochen haben. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen noch in der Nähe einen 25-Jährigen fest. Zeugen erkannten diesen als einen der mutmaßlichen Tatverdächtigen wieder. Die Einsatzkräfte brachten den Festgenommenen in einen Polizeigewahrsam, wo er nach einer durchgeführten erkennungsdienstlichen Behandlung später wieder entlassen wurde. Der Auseinandersetzung soll ein Streit in sozialen Medien vorausgegangen sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 18-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er sogleich notoperiert werden musste. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, führt ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City).