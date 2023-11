Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2050

Gestern Abend wurde eine Motorradfahrerin in Schöneberg bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr eine 35-Jährige mit einem Auto gegen 21.45 Uhr die Lietzenburger Straße von der Martin-Luther-Straße kommend. An der Kreuzung zur Ansbacher Straße kollidierte sie dabei mit einer 52-jährigen Motorradfahrerin, die an einer roten Ampel wartete. Die 52-Jährige erlitt mehrere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 35-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Sie stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu, der einen Wert von 0,9 Promille ergab. Einsatzkräfte brachten sie daraufhin für eine Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam. Die weiteren Ermittlungen übernahm das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).