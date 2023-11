Brandstiftung an Pkw

Nr. 2048

In Pankow wurden heute früh drei geparkte Fahrzeuge durch einen Brand beschädigt. Gegen 3.25 Uhr bemerkte ein Anwohner Flammen an einem am Kissingenplatz abgestellten Pkw und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte griffen die Flammen auf zwei weitere, rechts und links daneben geparkte Autos über und beschädigten auch diese. Die Brandbekämpfer löschten die brennenden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landekriminalamtes übernommen. Sie dauern an.