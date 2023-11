Fußgängerin von Lkw erfasst und überrollt

Nr. 2046

In Wedding wurde gestern Vormittag eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 33 Jahre alte Fahrer einer Sattelzugmaschine gegen 11.10 Uhr die Luxemburger Straße in Richtung Föhrer Straße und bog nach rechts in die Amrumer Straße ab. Dabei wurde die 71-jährige Fußgängerin, die in der gleichen Richtung auf dem Gehweg unterwegs war und die Amrumer Straße in Richtung Föhrer Straße überquerte, von dem Lkw erfasst. Die Passantin stürzte und wurde von einem Vorderreifen des Sattelzuges überrollt. Die Seniorin erlitt lebensgefährliche Verletzungen am Kopf und an den Beinen, wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und dort sofort operiert. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich Luxemburger Straße/Amrumer Straße/Föhrer Straße/Torfstraße bis 14.30 Uhr gesperrt, wovon auch der Linienbusverkehr betroffen war. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden vom Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 1 (Nord) übernommen.