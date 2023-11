Fußgängerin von Tram erfasst

Nr. 2044

Gestern Abend erlitt eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Mitte lebensbedrohliche Verletzungen. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen überquerte die 49-Jährige gegen 20.25 Uhr die Straßenbahngleise auf der Torstraße in Richtung Linienstraße und wurde von der herannahenden Bahn der Linie M8 erfasst. Der 56-jährige Tramfahrer, der mit der Bahn die Torstraße in Richtung Schönhauser Allee befuhr, leitete noch eine Notbremsung ein, konnte eine Kollision jedoch nicht verhindern. Alarmierte Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr bargen die verletzte Frau unter der Bahn und brachten sie mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Straßenbahnfahrer stand unter Schock und wurde ambulant versorgt. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es bis 23 Uhr zu Sperrungen der Torstraße zwischen Prenzlauer Allee und Rosa-Luxemburg-Straße, wovon auch zwei Straßenbahnlinien betroffen waren. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen.