Senior vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 2043

ca. 190 cm groß

schlanke, sportliche Figur

hat einen weißgrauen Haarkranz

trägt eine graue Sporthose, eine dunkelblaue Winterjacke sowie zwei unterschiedliche Schuhe

Mit der Veröffentlichung zweier Fotos sucht die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) nach einem an Demenz erkrankten Mann. Der 73-jährige Ralf Wilhelm Wiegand wird seit Dienstag, den 31. Oktober 2023 in Charlottenburg vermisst. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verließ der Senior vor 17 Uhr unbemerkt seine Wohnung in der Waitzstraße. Er wird wie folgt beschrieben:

Herr Wiegand ist aufgrund seiner Erkrankung orientierungslos und nicht in der Lage sich selbstständig zu artikulieren.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Wer hat den Vermissten seit dem 31. Oktober 2023 gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee in Spandau unter der Telefonnummer (030) 4664-271100 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.