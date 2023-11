Trio flüchtet nach Einbruch - Festnahme

Nr. 2042

Einsatzkräfte nahmen in der vergangenen Nacht ein Trio fest, nachdem es in den Kassenraum einer Touristenattraktion in Mitte eingebrochen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen sollen die beiden Männer und die Frau gegen 22.45 Uhr in das Kassenhaus einer Touristenattraktion in der Zimmerstraße eingebrochen, die darin befindlichen Arbeitsgeräte an sich genommen haben und in einem Auto in Richtung Wilhelmstraße geflüchtet sein. Als sich die Beamten und Beamtinnen in ihrem Einsatzfahrzeug den Flüchtenden näherten, forderten sie die Fahrerin mittels abstrahlender akustischer sowie optischer Signale zum Anhalten auf. Trotz der Aufforderung setzen die drei ihre Flucht fort, bei der es zu mehreren Rotlichtverstößen kam. Als der Wagen an der Kreuzung Mauerstraße Ecke Krausenstraße kurz zum Stehen kam, stieg der Beifahrer aus und flüchtete zu Fuß weiter. Einsatzkräfte nahmen den 43-Jährigen wenige Meter entfernt fest. Bei der Durchsuchung seiner Person fanden sie Einbruchswerkzeuge und beschlagnahmten diese. Auch das Fahrzeug konnte im Nahbereich gestoppt und die 39-jährige Fahrerin sowie ihr 40-jähriger Mitfahrer festgenommen werden. Bei einer freiwillig gestatteten Durchsuchung des Wagens fanden die Einsatzkräfte ebenso diverse Einbruchswerkzeuge, die sie beschlagnahmten sowie die gestohlenen Arbeitsgeräte, die sie sicherstellten. Das Trio kam zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam und wurde im Anschluss an ein zuständiges Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übergeben.