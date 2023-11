Unbekannter verletzt Passanten

Nr. 2039

Gestern Abend wurde ein Mann in Britz durch einen Unbekannten verletzt. Nach Angaben des 33-Jährigen war er auf dem Weg zum U-Bahnhof Britz-Süd, als ihn kurz vor 20 Uhr am Grünen Weg Ecke Fritz-Erler-Allee ein unbekannter Mann nach einer Zigarette fragte. Als der 33-Jährige die Frage verneinte, soll der Unbekannte ihn unvermittelt mit der Faust an den Kopf geschlagen haben. Aus der Faust soll ein spitzer Gegenstand herausgeragt haben. Der Angegriffene erlitt eine blutende Verletzung am Hals und wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.