Organisierter Handel mit Drogen - vier Festnahmen bei Durchsuchungen

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Zehn Wohnungen und zwei Fahrzeuge wurden gestern wegen organisierten Handels mit Betäubungsmitteln durchsucht, vier Personen wurden vorläufig festgenommen. Die beiden Hauptbeschuldigten – zwei Männer im Alter von 38 und 39 Jahren – sollen heute noch zwecks Erlasses eines Haftbefehls einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Seit Mai dieses Jahres wird gegen die beiden Männer ermittelt, sie sollen den illegalen Handel mit Betäubungsmitteln – Kokain und Marihuana – arbeitsteilig und höchst professionell organisiert haben. Die umfangreichen Ermittlungen führten zur Lokalisierung mehrerer Bunkerwohnungen, in denen neben Betäubungsmitteln auch Geld gelagert wurde. Die Durchsuchungen erfolgten in Schönefeld, Schöneberg, Wilmersdorf, Gesundbrunnen, Charlottenburg, Moabit, Friedrichshain und Steglitz.

Sie führten zum Auffinden verschiedener Betäubungsmittel im Kilobereich, Bargeld in fünfstelliger Höhe wie auch einer Schusswaffe mit Munition sowie einer PTB-Waffe.

Außerdem wurden Mobiltelefone und Datenträger beschlagnahmt, deren Auswertung – wie auch die weiteren Ermittlungen – noch andauert.