Geldautomat aufgesprengt

Nr. 2036

Unbekannte sprengten heute früh im Ortsteil Baumschulenweg einen Geldausgabeautomaten auf. Nach den bisherigen Ermittlungen soll kurz vor 5 Uhr ein unbekannt gebliebenes Fahrzeug rückwärts in den Eingangsbereich eines Supermarktes an der Baumschulenstraße gefahren sein und die Schiebetüren dadurch zerstört haben. Anschließend sollen zwei maskierte Personen zu einem im Laden aufgestellten Geldautomaten gegangen sein und den Automaten mit einem noch nicht bekannten Stoff aufgesprengt haben. Anschließend soll das Duo mit Geld aus dem Behältnis mit dem Wagen in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen zu dem besonders schweren Diebstahl hat ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.