Festnahme nach versuchtem Diebstahl aus Fahrzeugen

Nr. 2035

Gestern Abend nahmen Fahnder des Polizeiabschnitts 17 in Gesundbrunnen zwei Männer nach versuchtem Diebstahl aus zwei Autos fest. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen wurde ein Zeuge gegen 21.30 Uhr in der Heinz-Galinski-Straße auf zwei Männer im Alter von 24 und 32 Jahren aufmerksam, die sich mutmaßlich zu einem Fahrzeug unberechtigt Zugang verschafften. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Fahnder der Polizei stellten das Duo in der Exerzierstraße fest. Dort versuchte der 24-Jährige die Seitenscheibe eines Autos einzuschlagen und die Hecktür zu öffnen, während der 32-Jährige die Tat absicherte. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten beide noch am Tatort festnehmen. Die Tatverdächtigen kamen für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam und werden für das Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) eingeliefert, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat.