Familie stellt mutmaßlichen Einbrecher

Nr. 2033

Die Inhaberin einer Bäckerei in Wedding rief in der vergangenen Nacht die Polizei zu ihrem Geschäft in Wedding. Gegen 2.50 Uhr hörte ein Sohn der 45-Jährigen in der über dem Geschäft in der Brüsseler Straße gelegenen Wohnung klirrendende Geräusche aus Richtung des Ladens und weckte seine Eltern, die die Polizei alarmierten. Gemeinsam ging die Familie nach unten und stellte ein eingeschlagenes Oberlichtfenster in der Eingangstür der Bäckerei fest, in dem sich der mutmaßliche Einbrecher, ein 26-jähriger Mann, verhakt haben soll. Eintreffende Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 18 nahmen den Tatverdächtigen fest und übergaben ihn der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord), welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat.