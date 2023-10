Gegen geparkten Pkw geprallt

Nr. 2030

Gestern Mittag wurde ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Rudow verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 60-Jährige gegen 12.10 Uhr die Neuköllner Straße vom Bildhauerweg kommend in Richtung Stubenrauchstraße, wo er aus noch nicht bekannten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen verlor und mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw kollidierte. Alarmierte Rettungskräfte brachten den am Rumpf Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.