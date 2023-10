Blitzeinbruch mit Auto in Juweliergeschäft

Nr. 2026

Heute früh wurde die Polizei zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Friedrichshain alarmiert. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhren gegen 4 Uhr zwei unbekannte Tatverdächtige mit einem Auto in der Hedwig-Wachenheim-Straße durch eine verschlossene Eingangstür in den Innenbereich eines Einkaufszentrums und dort gegen die ebenfalls verschlossene Eingangstür des Juweliergeschäfts, sodass sich diese öffnete. Im Juweliergeschäft sollen die Tatverdächtigen mehrere Vitrinen zerschlagen und Schmuck entwendet haben. Das Auto ließen die Tatverdächtigen zurück und flüchteten mit einem vor dem Einkaufszentrum geparkten anderen Fahrzeug in Richtung Mühlenstraße. Das Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.