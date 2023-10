Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Straßenbahn verletzt

Nr. 2024

Gestern Abend wurden Polizei und Rettungskräfte zu einem Verkehrsunfall nach Mitte alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte eine Fußgängerin bislang unbekannten Alters gegen 18 Uhr bei Rot die Torstraße an der dortigen Fußgängerfurt in Höhe der Gormannstraße. Dabei übersah sie offenbar die aus Richtung Mollstraße herannahende Straßenbahn. Der 30-jährige Tramfahrer gab mehrfach akustische Signale und führte eine Gefahrenbremsung durch, konnte aber den Zusammenstoß mit der Frau nicht mehr verhindern. Die Fußgängerin kam mit schweren Verletzungen, unter anderem am Kopf und am Schlüsselbein, auf die Intensivstation eines Krankenhauses. Der Tramfahrer zog sich leichte Verletzungen an Arm und Oberkörper zu und stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Er wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Fahrgäste der Straßenbahn wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City).