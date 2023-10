Zusammenstoß mit Straßenbahn - Fünf Personen verletzt

Nr. 2022

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Weißensee wurden mehrere Personen verletzt und mussten ambulant behandelt werden. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 39-jährige Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger gegen 17.20 Uhr die Roelckestraße in Richtung Pistoriusstraße und stieß beim Überqueren der Langhansstraße auf der Kreuzung mit einer für ihn von rechts kommenden Straßenbahn der Linie M13 zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde das Gespann gegen einen anderen Transporter geschoben, dessen 51-jähriger Fahrer auf der Roelckestraße in Richtung Streustraße unterwegs war. Der 39-jährige Kleintransporterfahrer und der 50 Jahre alte Tramfahrer wurden am Unfallort von alarmierten Rettungskräften versorgt. Der 51-Jährige und zwei Fahrgäste der Bahn, ein 44-jähriger Mann und eine 42 Jahre alte Frau, erlitten bei dem Zusammenstoß ebenfalls Verletzungen. Die drei kamen in Krankenhäuser, welche sie nach ambulanten Behandlungen wieder verlassen konnten. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Kreuzung bis gegen 19.45 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.