Mutmaßlicher Dieb festgenommen

Nr. 2021

In der vergangenen Nacht hat die Polizei in Marzahn einen mutmaßlichen Dieb auf frischer Tat ertappt. Ein Passant hatte die Polizei alarmiert, nachdem er kurz vor 3 Uhr in einer medizinischen Einrichtung in der Schwarzwurzelstraße verdächtige Geräusche vernommen hatte. Die Einsatzkräfte nahmen am Ort einen 35-jährigen Mann fest. Im Zuge der Sachverhaltsklärung stellten die Einsatzkräfte zwei weitere Einbruchtaten in dem Gebäude fest, die sie demselben Tatverdächtigen zurechnen. Neben Einbruchswerkzeug beschlagnahmten sie bei dem 35-Jährigen auch mutmaßliches Diebesgut. Der Tatverdächtige musste sich im Gewahrsam einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme unterziehen. Anschließend wurde er der Kriminalpolizei übergeben. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).