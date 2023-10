Reinigungskraft ertappt Einbrecher

Nr. 2020

Auf frischer Tat überraschte heute früh eine Reinigungskraft einen Verdächtigen, der in ein Restaurant in Prenzlauer Berg eingebrochen war. Die 50-Jährige bemerkte während ihrer Tätigkeit gegen 7 Uhr den Unbekannten und alarmierte die Polizei zu der Gaststätte in der Greifswalder Straße. Die Einsatzkräfte konnten den 26-Jährigen nach kurzer Flucht in der Raabestraße festnehmen. In einem Rucksack entdeckten sie Gegenstände, die dem Restaurant sowie einem benachbarten Friseurladen, in welchen der Mann offenbar zuvor eingebrochen war, zugeordnet werden konnten. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) überstellt, die den Fall übernommen hat.