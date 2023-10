Kradfahrer mit lebensbedrohlichen Verletzungen

Nr. 2019

Mit lebensbedrohlichen Verletzungen am Kopf wurde heute früh ein Kradfahrer ins Krankenhaus eingeliefert. Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Mann kurz vor 7 Uhr in der Greifswalder Straße in Prenzlauer Berg unterwegs, als er an der Einmündung zur Käthe-Niederkirchner-Straße aus noch zu klärenden Umständen gegen den linken Bordstein geriet und in das Schotterbett der Tramgleise fuhr. Dabei prallte der Motorroller gegen einen Kantenstein, so dass der 33-Jährige vom Krad auf den Boden geschleudert wurde und nicht mehr ansprechbar war. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in die Klinik, wo er nach einer Notoperation intensivmedizinisch versorgt wird. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und zu einem Sicherstellungsgelände transportiert. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.