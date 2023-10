Festnahme nach Diebstahl aus mehreren Fahrzeugen

Nr. 2018

Gestern Nachmittag nahmen Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 25 in Charlottenburg ein Mann nach einem Diebstahl aus mehreren Autos fest. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen wurde ein 30-jähriger Zeuge gegen 17.40 Uhr in einem Parkhaus am Los-Angeles-Platz auf einen 28-jährigen Mann aufmerksam, der sich mutmaßlich zu mehreren Fahrzeugen unberechtigt Zugang verschafft und sie durchsucht hatte. Als der vermeintliche Autoeinbrecher in Richtung Nürnberger Straße flüchtete, folgte ihm der 30-Jährige und alarmierte die Polizei. Während der Verfolgung machte er die Besatzung eines zufällig vorbeikommenden Streifenwagens der Polizei auf den mutmaßlichen Dieb aufmerksam. Die Einsatzkräfte konnten den Flüchtigen an der Augsburger Ecke Nürnberger Straße festnehmen. Bei seiner Durchsuchung konnte mutmaßliches Rauschgift und mehrere hochwertige Sonnenbrillen gefunden werden. Der Tatverdächtige kam für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam und soll von dort einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.