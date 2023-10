Säugling nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Nr. 2017

Nach einem Verkehrsunfall in Prenzlauer Berg kam heute Vormittag ein Säugling in ein Krankenhaus. Nach den bisherigen Erkenntnissen überquerte die Mutter gegen 10.50 Uhr die Fußgängerfurt an der Kreuzung Malmöer Ecke Schivelbeiner Straße bei grünem Ampellicht. Dabei schob sie den Kinderwagen mit dem drei Monate alten Mädchen vor sich. Ein 34-Jähriger bog in diesem Moment mit seinem Auto nach rechts ab und erfasste den Kinderwagen, welcher umkippte und das Baby auf die Fahrbahn fiel. Alarmierte Rettungskräfte brachten die äußerlich nicht erkennbar verletzte Kleine in ein Krankenhaus, wo sie vorsorglich für weitere Untersuchungen stationär aufgenommen wurde. Die 35 Jahre alte Mutter sowie der Autofahrer kamen mit dem Schrecken davon. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) führt die weiteren Ermittlungen.