Vom Fahrersitz in die Gefängniszelle

Nr. 2016

In der vergangenen Nacht erzielte die Besatzung eines Funkwagens des Polizeiabschnitts 12 einen Volltreffer. Als die beiden Beamten gegen 2.30 Uhr in der Residenzstraße in Reinickendorf Streife fuhren, kam ihnen im Gegenverkehr ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Die Polizisten wendeten und folgten dem Fahrzeug. Trotz der eingeschalteten Sondersignale raste der Wagen weiter, bog letztlich in die Breitkopfstraße und konnte wegen eines anderen Fahrzeuges die Flucht nicht fortsetzen. Der Fahrer sprang aus dem Auto und rannte davon, konnte dann aber von den Einsatzkräften eingeholt, zu Boden gebracht und festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes sowie des Mietfahrzeugs entdeckten die Beamten mutmaßliches Rauschgift und eine scharfe Schusswaffe mit einem gefüllten Magazin. Darüber hinaus hatte der 28-Jährige einen als gestohlenen gemeldeten Reisepass dabei. Da es deutliche Anzeichen gab, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte, kam der Festgenommene zu einer Blutentnahme sowie einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Im Rahmen der Überprüfung seiner Identität stellte sich zudem heraus, dass er mit einem Haftbefehl wegen Betruges gesucht wird und auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nachdem die Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verdacht des Fahrens unter Rauschmitteleinwirkung sowie Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz gefertigt waren, wurde der 28-Jährige dem Landeskriminalamt überstellt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.