Fassade eines Bürgerbüros beschmiert

Nr. 2013

Unbekannte beschmierten die Jalousien eines Bürgerbüros in Friedrichshain. Eine Streife des Zentralen Objektschutzes bemerkte gestern Abend gegen 20.20 Uhr die mit gelber und schwarzer Farbe aufgetragenen Schriftzüge an dem Büro in der Grünberger Straße. Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein, das vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen wurde.