Fußgänger bei Kollision mit Auto verletzt

Nr. 2012

Gestern Abend kam es in Hellersdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger erheblich verletzt wurde. Derzeitigen Ermittlungen und Aussagen zufolge wollte der 59-Jährige gegen 21.50 Uhr die Janusz-Korczak-Straße in Richtung Fritz-Lang-Platz überqueren. Kurz hinter der Kreuzung zur Fritz-Lang-Straße erfasste ihn eine 30-Jährige mit ihrem Wagen, als sie von der Senftenberger Straße kam. Bei der Kollision prallte der 59-Jährige auf die Motorhaube des Autos, wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen. Er erlitt diverse Verletzungen am Kopf, unteren Oberkörper und am Bein. Alarmierte Rettungskräften brachten den Verletzten für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Die 30-Jährige bleib unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.