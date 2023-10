Verletzte Autofahrerin nach Zusammenstoß mit Kleintransporter

Nr. 2011

Gestern Nachmittag wurde eine Frau bei einem Verkehrsunfall in Blankenfelde erheblich verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein 26-jähriger Mann gegen 16.20 Uhr mit einem Kleintransporter die Blankenfelder Chaussee stadteinwärts. Zur selben Zeit war eine 45-jährige Frau mit ihrem Auto in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 26-Jährige von der Fahrbahn ab und geriet nach links in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte er mit dem Wagen der 45-Jährigen. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß gravierende Verletzungen am Kopf, Arm und Bein. Sie wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in dem man sie notoperierte. Der 26-Jährige wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, aus dem er sich später selbst entließ. Die beiden fahruntüchtigen Fahrzeuge wurden zur Erstellung eines technischen Gutachtens auf ein Sicherstellungsgelände gebracht. Die Blankenfelder Chaussee war in der Zeit von 16.30 bis 22 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.