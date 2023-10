Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Nr. 2010

Gestern Vormittag kam es in Reinickendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein Beamter der Bundespolizei mit einem Einsatzfahrzeug unter Benutzung von Blaulicht und Martinshorn gegen 10.20 Uhr die Scharnweberstraße in Richtung Seidelstraße. An der Kreuzung zur Antonienstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto, dessen Fahrer die Antonienstraße in Richtung BAB 111 befuhr und bei grüner Ampel die Kreuzung passieren wollte. Bei der Kollision wurde das Polizeifahrzeug gegen einen Licht- und Signalmast geschleudert, der sich auf einer Mittelinsel befindet. Der 61-jährige Autofahrer und seine beiden Mitfahrerinnen im Alter vom 60 und 82 Jahren erlitten innere Verletzungen und wurden von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatzfahrzeug befanden sich neben dem Fahrer noch zwei weitere Dienstkräfte. Auch sie wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Zwei von ihnen konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen, eine Beamtin wurde stationär aufgenommen. An beiden Fahrzeugen und dem Signalmast entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Die Scharnweberstraße war in beiden Richtungen zwischen Seidelstraße und Eichborndamm zeitweise gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.