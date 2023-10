Polizei zu Mann mit Schussverletzung alarmiert

Nr. 2007

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte zu einem Krankenhaus in Tegel alarmiert. Dort trafen sie auf einen Mann, der eine oberflächliche Schussverletzung am Bauch aufwies. Zuvor soll der 39-Jährige gegen 2.30 Uhr mit einem Unbekannten an der Greenwichpromenade in Streit geraten sein. Die zunächst verbale Auseinandersetzung soll sich dann in einer körperliche entwickelt haben, bei der sich ein Schuss aus der vermeintlichen Waffe des unbekannten Mannes gelöst und den 39-Jährigen getroffen haben soll. Anschließend soll der Unbekannte geflüchtet und der Verletzte in ein Krankenhaus gegangen sein. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.