Festnahme nach Einbruch in Kiosk

Nr. 1975

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann in Mitte nach einem räuberischen Diebstahl vorläufig festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen sollen gegen 1.20 Uhr zwei Männer in einen Kiosk auf der Mittelebene des S- und U-Bahnhofs Potsdamer Platz eingebrochen sein, um dort Tabakwaren zu entwenden. Aufgrund des ausgelösten Einbruchalarms wurden zwei Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma auf die Tat aufmerksam und begaben sich zu dem Kiosk. Ein 36-jähriger Mann konnte von den Mitarbeitern der Sicherheitsfirma unter Einsatz eines Reizstoffsprühgerätes festgenommen werden. Ein Mitarbeiter wurde von dem Tatverdächtigen mit dem Einbruchswerkzeug auf die Hand geschlagen, so dass er diese im Anschluss in einem Krankenhaus ambulant behandeln lassen musste. Sein Kompagnon konnte in unbekannte Richtung fliehen. Das Diebesgut und das Einbruchwerkzeug konnten vor Ort sichergestellt werden. Der Festgenommene erlitt eine Augenreizung und eine Kopfverletzung, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Danach kam er für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam und wurde nach Abschluss dieser auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 übernommen.