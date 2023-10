Frau getötet

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1973

In Köpenick kam es heute Morgen zu einem Tötungsdelikt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen soll kurz nach 7 Uhr ein Mann auf dem Gehweg vor einem Mehrfamilienhaus in der Mahlsdorfer Straße eine 55-jährige Frau mit einem Messer angegriffen haben. Anschließend soll der Angreifer in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Die 55-Jährige erlitt so schwere Stich- und Schnittverletzungen, dass sie am Ort verstarb. Die 3. Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin haben die Ermittlungen übernommen. Diese dauern an.