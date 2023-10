Raubüberfall auf zwei Jugendliche

Nr. 1971

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 11 nahmen gestern Abend in Borsigwalde einen 20- und einen 21-Jährigen fest, die im Verdacht stehen, zuvor zwei Jugendliche ausgeraubt zu haben. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand sollen die beiden jungen Männer gemeinsam mit einem 14- und einem 17-Jährigen in einem BVG-Bus der Linie X33 gefahren und gegen 19.10 Uhr an der Haltestelle Holzhauser Ecke Miraustraße ausgestiegen sein. Anschließend sollen die beiden Tatverdächtigen den Jugendlichen gefolgt, diese in der Miraustraße am Oberkörper gepackt, ihnen mit einem Teleskopschlagstock gedroht und die Herausgabe von Geld gefordert haben. Nachdem die Jugendlichen der Forderung nachgekommen waren, flüchteten die jungen Männer in Richtung Holzhauser Straße, wo alarmierte Einsatzkräfte sie festnehmen konnten. Die beiden mutmaßlichen Räuber kamen zur erkennungsdienstlichen Behandlung und Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam, von dem aus sie der ermittlungsführenden Kriminalpolizei übergeben wurden. Bei der Durchsuchung des 20-Jährigen fanden die Einsatzkräfte ein Reizstoffsprühgerät, das ebenso wie der Schlagstock und ein in Tatortnähe aufgefundenes Messer als mutmaßliche Tatmittel sichergestellt wurden. Die beiden Angegriffenen blieben unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.