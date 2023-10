Paar homophob beleidigt und geschlagen

Nr. 1964

Zwei Männer sollen in der vergangenen Nacht durch zwei Unbekannte in Gesundbrunnen homophob beleidigt und geschlagen worden sein. Nach Angaben des 54-jährigen Mannes und seines 26 Jahre alten Partners saßen beide gegen Mitternacht auf einer Bank in einer Grünanlage in der Badstraße, als zwei unbekannte Männer vorbeikamen und das Paar beleidigte. Ein zunächst verbaler Streit soll dann handgreiflich geworden sein. Dabei sollen die Unbekannten die beiden Männer geschlagen und getreten haben. Anschließend sollen die Angreifer über die Travemünder Straße in Richtung Osloer Straße geflüchtet sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten die angegriffenen Männer mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Die Ermittlungen zu den Körperverletzungen und Beleidigungen dauern an und wurden vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.