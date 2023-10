Radfahrerin in Krankenhaus verstorben

Nr. 1963

Gestern Abend wurde die Polizei in ein Berliner Krankenhaus gerufen. Dort war gegen 21.30 Uhr eine Seniorin verstorben, die am vergangenen Freitag, den 20. Oktober, nach einem Sturz mit ihrem Fahrrad in Friedrichshagen eingeliefert worden war. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen soll die 85-Jährige am Freitag gegen 10 Uhr auf dem Müggelseedamm von der Peter-Hille-Straße kommend in Richtung Bölschestraße unterwegs gewesen sein. In Höhe der Emrichstraße soll sie mit dem Rad einen Bordstein hochgefahren und dabei gestürzt sein und sich Verletzungen am gesamten Körper zugezogen haben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Todesursache dauern an und wurden von einem für Verkehrsdelikte zuständigen Kommissariat übernommen.