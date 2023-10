Brandstiftungen an Motorrollern

In der vergangenen Nacht brannten in Ortsteilen Prenzlauer Berg und Weißensee zwei Motorroller. Weitere Fahrzeuge wurden beschädigt. Verletzt wurde niemand. In beiden Fällen wird ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernehmen. Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird geprüft.

Nr. 1961

Gegen 2.40 Uhr bemerkte ein Passant in der Ostseestraße einen in Vollbrand stehenden Motorroller, der auf dem Gehweg abgestellt war und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten den Brand. Ein in der Nähe geparkter Pkw wurde durch die Hitze leicht beschädigt.

Nr. 1962

Auch in der Lindenallee Ecke Bizetstraße sah gegen 3.30 Uhr ein Passant Flammen an einem dort auf dem Gehweg abgestellten Motorroller und rief umgehend die Feuerwehr, die den Brand an dem Roller löschte. Auch hier wurden zwei in der Nähe geparkten Fahrzeuge, ein Motorrad und ein Pkw, beschädigt.