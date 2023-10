Pkw stößt mit Bus zusammen

Nr. 1960

In der vergangenen Nacht wurden bei einem Verkehrsunfall in Lankwitz mehrere Personen verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr 21-jährige Fahrer eines Pkw gegen 23.30 Uhr den Kamenzer Damm von der Wedellstraße kommend in Richtung Großbeerenstraße. In Höhe der Lankwitzer Brücke verlor der junge Mann aus bislang noch nicht bekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug und streifte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Lkw. Durch den Anstoß soll sich der Pkw gedreht haben, geriet dadurch in den Gegenverkehr, kollidierte mit einem entgegenkommenden Linienbus und wurde gegen einen weiteren geparkten Lkw gedrückt. Der 21-Jährige und seine 15 Jahre alte Beifahrerin wurden durch alarmierte Rettungskräfte verletzt in Krankenhäuser gebracht und dort stationär aufgenommen. Der 25-jährige Busfahrer blieb unverletzt und musste seinen Dienst beenden. In dem Bus der Linie 181 erlitten zwei Fahrgäste leichtere Verletzungen und wurden am Ort durch Rettungskräfte ambulant versorgt. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme, bei der auch der Pkw sichergestellt wurde, war die Lankwitzer Brücke zwischen Haynauer Straße und Greiner Straße bis 6 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen.