Pkw kippt auf die Seite

Nr. 1959

Gestern Abend wurde der Fahrer eines Pkw bei einem Verkehrsunfall in Reinickendorf verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 42-Jährige kurz vor 19 Uhr mit seinem Fahrzeug die Gotthardstraße von der Scharnweberstraße kommend in Richtung Holländerstraße, verlor aus noch nicht bekannten Gründen die Kontrolle über den Wagen, steifte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und kippte mit dem Auto auf die linke Seite. Dabei verletzte sich der 42-Jährige im Gesicht. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Gotthardstraße war zwischen Holländerstraße und Scharnweberstraße während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme für eine Stunde für den Fahrzeugverkehr gesperrt.