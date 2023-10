Brandstiftung an Mietfahrzeug

Nr. 1958

In der vergangenen Nacht wurden Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Pkw nach Neukölln alarmiert. Gegen 0.15 Uhr bemerkten zwei Passantinnen in der Thiemannstraße Rauch und wenig später Flammen am Heck eines dort abgestellten Kleinwagens eines Carsharing-Anbieters. Die Brandbekämpfer löschten den Brand, konnten jedoch nicht verhindern, dass das Fahrzeug im hinteren Bereich nahezu vollständig ausbrannte. Auch ein dahinter geparkter Pkw der Mietfirma wurde durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandstiftung dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.